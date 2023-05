Juve, finisce l’era di Allegri unico comandante

Nel momento più difficile della storia recente bianconera, Max Allegri è spesso apparso come un allenatore solo. A volte molto più che solo, ma anche molto più che solo allenatore: subito dopo la rivoluzione societaria (con l'addio di Andrea Agnelli e tutto il cda) era arrivata l'immediata incoronazione da parte di John Elkann che poneva pubblicamente Allegri al centro del progetto sportivo, a difendere la squadra dagli attacchi esterni che arrivavano da ogni direzione c'è sempre stato proprio Allegri andando anche oltre quelli che dovrebbero essere i compiti di un allenatore. Al di là dei risultati e delle prestazioni, al di là delle penalizzazioni date poi tolte poi chissà, al di là delle critiche e dei momenti ad alta tensione, c'è sempre stato Allegri a fare da scudo totale . Con un ruolo centrale anche a livello programmatico e progettuale. Solo, così è sembrato a lungo Allegri anche se forse non lo era. Ma sicuramente non solo un allenatore. Almeno fino alle ultime settimane, quelle che stanno vedendo la nuova dirigenza con Francesco Calvo a capo dell'area sportiva dover decidere il prossimo ds: il tempo delle consultazioni sta finendo, bisogna tirare le fila nonostante resistano (almeno) due correnti differenti tra chi vuole il ds dello scudetto Cristiano Giuntoli e chi una soluzione più conservativa con Giovanni Rossi dal Sassuolo per rimandare poi l'eventuale rifondazione totale al prossimo anno. Due correnti, forse ce ne sono anche altre. Con una novità che non sembra poter piacere proprio a tutti: la società fa la società, l'allenatore fa l'allenatore. Dovrebbe essere sempre così, non è mai stato solo così. E ora stride un po' quel passaggio dall'Allegri allenatore solo all' Allegri solo allenatore.

La scelta

Arrivare a Giuntoli è un obiettivo concreto per la Juve, almeno per una parte della Juve, senza paura degli effetti interni che potrebbe avere, convivenza tutta da scoprire con Allegri inclusa. Tutelare, per così dire, Max con un dirigente che conosce e apprezza da una vita come Rossi è l'alternativa che resta in piedi magari ragionando su base annuale e non triennale. In entrambi i casi sembra destinato a restare con un ruolo differente Federico Cherubini, ma questa è un'altra storia. A porre la parola fine in questo delicato processo decisionale non sarà però Allegri, che senza troppi giri di parole si è espresso in conferenza stampa: « Giuntoli? La scelta del ds non è mia, è della società, se la farà, con chi la farà. Quando sceglieranno, me lo comunicheranno». Amen, la società fa la società, l'allenatore fa l'allenatore. Tanto semplice che sembra quasi impossibile da credere.