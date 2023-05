Arthur è pronto a tornare alla Juve: ecco le rivelazioni sul futuro

È stata una stagione tormentata per Arthur al Liverpool. Il brasiliano è in prestito ai Reds dalla Juve, ma un infortunio gli ha condizionato tutta l'annata, costringendolo a non giocare quasi mai. Intervistato da Goal, il centrocampista si è espresso così in vista del futuro:"La prossima stagione la vedo bene: sarà decisiva per la mia carriera. Non vedo l'ora di mostrare la nuova versione di Arthur. Spero di avere una possibilità di salutare il Liverpool giocando. Ho lavorato molto fisicamente e mentalmente: sto meglio di quando sono arrivato in Europa. Capisco meglio le dinamiche del calcio e voglio mostrarlo. Da quando sono qui, Klopp mi ha trattato molto bene. È un onore per me lavorare con lui: è uno dei migliori allenatori del mondo. Adesso che sono guarito ovviamente mi piacerebbe poter giocare di più, ma capisco che la situazione adesso sia un po' diversa da quella al mio arrivo, perché in quel momento la squadra aveva delle esigenze e adesso ne ha altre".