Siviglia, problemi in vista della Juve: tre big in dubbio

Il Siviglia si sta preparando per affrontare la Juventus nella gara d'andata delle semifinali di Europa League . Gli spagnoli, nell'ultimo turno di campionato, si sono imposti per 3-2 contro l'Espanyol.

Juve-Siviglia, le condizioni degli spagnoli

José Luis Mendilibar, allenatore del Siviglia, potrebbe dover rinunciare a diversi calciatori importanti per la gara che si giocherà questo giovedì all'Allianz Stadium di Torino. Fernando, Lamela e Suso non hanno infatti preso parte all'ultima partita di campionato per via di alcuni problemi fisici. Sui primi due c'è comunque fiducia di riuscire quantomeno a convocarli, mentre l'ex Milan potrebbe dover pensare già alla partita di ritorno.