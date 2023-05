Siviglia, il vicepresidente avverte la Juve: "Vogliamo la finale, con Mendilibar..."

Siviglia, il vicepresidente: "Con Mendilibar la svolta"

Il dirigente si è detto fiducioso di poter tornare ancora una volta in finale. Il Siviglia ha infatti un'ottima tradizione nel torneo con ben 6 Europa League già in bacheca: "I tifosi sono entusiasti di avere la possibilità di giocare la settima finale. Dobbiamo divertirci e goderci il momento perché il sogno è finalmente tornato. Tutti i componenti della squadra sono molto coinvolti, non vedono l’ora di poter scendere in campo. I giocatori hanno sofferto nella prima di parte di stagione in cui abbiamo attraversato momenti molto brutti. Alcune decisioni della dirigenza non sono state corrette, ma sono gli stessi manager che avevano regalato al Siviglia molti anni di gloria. Per fortuna nel mercato invernale siamo stati ambiziosi e le cose sono cambiate, soprattutto con l'arrivo di José Luis Mendilibar in panchina".