Allegri dopo Juve-Siviglia: "Non ho mai discusso gli arbitri"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Allegri , allenatore della Juve , ha analizzato la partita dei suoi contro il Siviglia (rivivi QUI la diretta) : "Fino al momento del gol la squadra ha fatto buone trame di gioco, con sviluppi anche sulle diagonali. Poi, però, quando arrivavamo vicino alla porta, sembrava tutto troppo facile e sprecavamo. In occasione del gol siamo rimasti troppo alti con troppi uomini, non abbiamo fermato l'azione . C'è stato il pericolo di prendere il secondo gol, ma dopo il primo tempo abbiamo giocato bene. Pareggio meritato , lascia aperta la qualificazione a ogni possibilità".

Juve, Allegri: "Rigore su Rabiot? Non discuto gli arbitri"

Parlando dell'ingresso di Pogba, Allegri ha elogiato il centrocampista francese: "Sta migliorando di condizione. Quando le partite si giocano nella metà campo avversaria diventa decisivo fisicamente e tecnicamente. Se potessi, lo farei giocare dall'inizio, ma non è ancora in condizione".

L'allenatore bianconero ha poi proseguito con la sua analisi su Juve-Siviglia: "Quando si arriva a queste partite, si gioca in maniera equilibrata. Loro non escono mai dalla partita. A Manchester non si sono mossi di una virgola. Noi siamo stati bravi dopo il gol loro a fare questo. Poi, se mi dici che nei primi 25' bisognava essere più lucidi, credo che dopo 3-4 azioni favorevoli abbiamo forzato le giocate. La prima volta che sono ripartiti, infatti, abbiamo preso gol".

Chiusura finale sull'intervento di Badè su Rabiot, per cui i bianconeri hanno chiesto rigore: "Noi non discutiamo e non diciamo mai niente, in tutti gli anni della mia carriera non ho mai discusso ciò che decidono gli arbitri. Lì avevo paura di innervosirci troppo e prendere il secondo gol, invece la squadra è stata brava a riprendere a giocare. Oggi non ci hanno dato il rigore perché hanno deciso così. Già sprechiamo tante energie in campo, non possiamo sprecarle anche mentalmente. Bisogna stare zitti e lavorare",