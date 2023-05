La Juve annuncia la tournée estiva: la location e le avversarie

Juve, la tournée negli States: il comunicato

Queste la nota ufficiale della Juventus: 22, 27 luglio, 2 agosto. Segnatevi queste date. Sono quelle in cui si svolgeranno le partite del Soccer Champions Tour 2023, in occasione del quale la Juve tornerà negli Stati Uniti. Ancora Los Angeles, come nel 2022, e poi San Francisco e Orlando, per un tour che vedrà la Juve (dal 21 luglio al 3 agosto) impegnata in California e Florida.

La tournée della Juve: il calendario

Queste le date in cui scenderà in campo la Juventus: