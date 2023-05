Juve, la 10 sulla nuova maglia non è di Pogba: il motivo scatena i tifosi

La Juve ha presentato da poco la nuova prima divisa per la stagione 2023-2024. La classica maglia bianconera del club ha, per il prossimo campionato, alcuni richiami oro che hanno portato alcuni malumori tra i sostenitori del club allenato da Allegri. Una cosa che ha scatenato positivamente i fan invece, è stata la maglia numero 10 che, in un video pubblicato, è stata affidata ad un testimonial di tutto rispetto.