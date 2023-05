Juve, i convocati per la Cremonese: assenza pesante per Allegri

Dopo le due vittorie in campionato contro Lecce e Atalanta e il pareggio in Europa League contro il Siviglia, la Juventus torna a giocare in Serie A per la sfida contro la Cremonese. Match valido per la trentacinquesima giornata. Bianconeri che arrivano alla partita senza Bonucci: lesione muscolare per lui dopo aver tagliato il traguardo delle 500 presenze con la Juve (leggi QUI i dettagli). In difesa invece ha recuperato Bremer che sarà a disposizione, mentre torna anche Barbieri.