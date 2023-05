Bonucci: "Sognavo la Juve sin da bambino, ho fatto la storia"

Juve, Bonucci racconta le 500 presenze

Il numero 19 si è espresso così sull'importante traguardo appena raggiunto: "Mi emoziona ancora parlare delle 500 presenze. Da bambino quando rincorri il pallone il sogno è sempre quello di vestire la maglia di una grande squadra come la Juventus. Riuscirci per 500 volte significa veramente aver fatto la storia di questo club. È motivo di orgoglio ed emozione. Entrare in questo spogliatoio è stato come portare un bambino alle giostre. Primo gol? Ho festeggiato con l'esultanza che avevo promesso ai miei amici".