Juve, Cuadrado: "Troppo forti per sentire pressione, sul Siviglia..."

Cuadrado carica la Juve: "Facciamolo per i tifosi"

L'esterno colombiano ha lanciato un messaggio a tutto l'ambiente per sottolineare l'importanza della sfida: "Siamo già in clima partita. Abbiamo la voglia e la determinazione giuste per raggiungere un obiettivo molto importante per noi. Speriamo di arrivare in finale, sarebbe un traguardo bellissimo per noi e per i nostri tifosi che se lo meritano. Vogliamo dare tutto per il nostro popolo".

Juve, Cuadrado: "Dobbiamo togliere fiducia al Siviglia"

Il numero 11 bianconero ha anche parlato del modo in cui la squadra proverà ad approcciare la gara: "Dobbiamo cercare di non lasciare tanto palleggio al Siviglia, in questo modo possiamo togliergli fiducia. Dovremo aggredire la partita e fare pressing alto. Non sentiamo la pressione, sappiamo di essere una grandissima squadra. Penso che faremo un'ottima partita".