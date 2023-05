Juve, Allegri: "Finale? Speriamo in un pizzico di fortuna. Kean l'ho visto bene"

Tutto è pronto per la semifinale di ritorno di Europa League tra Siviglia e Juventus . Si ripartirà dall'1-1 della partita all'Allianz Stadium. Dopo Cuadrado ( leggi QUI le sue parole ), nel prepartita ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri per analizzare la partita.

Juve, le parole di Allegri

Queste le parole di Allegri: "Kean stasera farà una buona partita. Se non stava bene non l'avrei messo. Il dubbio era tra Kostic e Iling e alla fine ho scelto Iling, speriamo di aver scelto bene. Sappiamo che giochiamo contro una squadra forte, speriamo di arrivare in finale magari con un pizzico di fortuna".