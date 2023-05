Bonucci, Siviglia-Juve tra i tifosi: all'errore di Di Maria non si trattiene

Nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia , la Juventus ha sfiorato il gol del vantaggio con Di Maria. Verticalizzazione perfetta di Rabiot che cede il pallone a Di Maria nel bel mezzo dell'area. La difesa degli spagnoli era posizionata male e avevano lasciato anche Kean libero sul secondo palo. L'argentino, invece di servire l'attaccante italiano che avrebbe tirato a porta vuota, ha optato per una sorta di pallonetto che si è spento alto sopra la traversa . E Bonucci non l'ha presa bene con la squadra di Allegri che poteva portare la partita dalla sua parte.

Siviglia-Juve: Di Maria sbaglia, Bonucci deluso

Nonostante sia infortunato, Leonardo Bonucci è a Siviglia per essere vicino alla squadra e si vede la partita in mezzo ai tifosi bianconeri. Dopo l'errore di Di Maria, la regia ha inquadrato il difensore che aveva reagito male all'occasione: mani in faccia ed espressione sconfortata.