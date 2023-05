Matthaus rivela: "Tuchel era vicino alla Juve ma..."

Tuchel nuovo allenatore della Juventus? Ora come ora sembra improbabile, ma fino a qualche mese fa questo scenario poteva realizzarsi . È questo quanto svelato da Lothar Matthaus , ex Inter e Bayern Monaco rimasto molto vicino agli ambienti bavaresi. Ora l'attuale allenatore dei tedeschi rischia di perdere anche la Bundesliga per una sconfitta alla penultima giornata.

Tuchel-Juve, le parole di Matthaus

Queste le sue parole a Goal Deutschland: "Tuchel era vicino al passaggio alla Juventus. Il Bayern era nervoso, Tuchel era libero e il Bayern non credeva in Nagelsmann al 100%. Non potevano licenziarlo quando avrebbe vinto tre titoli, quindi hanno deciso di licenziarlo subito".

Matthaus: " Esonero Nagelsmann? Pensavo fosse uno scherzo "

Matthaus ha poi continuato parlando dell'esonero inaspettato di Nagelsmann (ora il suo futuro è legato al Napoli: clicca QUI per i dettagli). "È stata una grande sorpresa per molti, non solo per me. Nagelsmann ha fatto un buon lavoro e ha vinto la Bundesliga. Forse non era così bravo in Champions League ma era il suo primo anno. Ha comunque vinto contro PSG, Inter, Barcellona tutte e due le volte. In Bundesliga non è stato perfetto ma non era lontano dal trofeo. All'inizio pensavo fosse uno scherzo ma non era il primo aprile. Deve essere successo qualcosa al Bayern per prendere quella decisione".