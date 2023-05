Allegri, frecciata a Szczesny: "Dopo la partita bisognerebbe stare zitti"

Allegri sulle parole di Szczesny

Queste le parole del'allenatore bianconero: "Dopo la partita bisognerebbe stare zitti. A caldo dopo la partita si dicono cose che non si pensano. Non so le parole esatte, ma non conosce bene l'italiano quindi avrà sbagliato nell'uso dei termini".

Le dichiarazioni di Szczesny

Questo quanto aveva detto Szczesny ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Siviglia: "Tutte le parate che ho fatto stasera sono inutili. C'è grande delusione. Rimane una stagione senza trofei e giocando alla Juve si compete sempre per vincerli, non per partecipare. Riguardando la parata su Ocampos sembra bella ma ora mi dà poca soddisfazione. Preferivo non avere nessun voto in pagella e passare il turno. Sinceramente le vicende extra campo hanno fatto anche bene allo spogliatoio. Ci ha unito, sentivamo di fare la guerra contro tutto e tutti. Certo che sentire di sentenze e penalità non aiuta, c'è un po' di confusione e per arrivare al successo serve essere organizzati bene".