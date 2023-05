Juve, i convocati per l'Empoli: quante assenze

La Juventus tornerà in campo nel posticipo di lunedì contro l' Empoli dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Siviglia. I bianconeri hanno diramato la lista dei calciatori a disposizione di Allegri .

Juve, i convocati per l'Empoli

Per questa partita, Massimiliano Allegri non potrà contare sugli squalificati Cuadrado e Danilo, oltre a Soulé impegnato nel Mondiale U20. Assenti per infortunio anche Fagioli, Bonucci, Pogba e De Sciglio. Di seguito la lista completa: "Szczesny, Pinsoglio, Perin; Bremer, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri, Riccio; Locatelli, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Sersanti; Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior".