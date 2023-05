Juve, Calvo sulla sentenza: "Non siamo soddisfatti". Su Vlahovic e Allegri...

Prima della partita contro l'Empoli, è intervenuto il Chief Football Officer della Juventus Francesco Calvo pochi minuti dopo l'ufficializaazione della nuova sentenza. 10 i punti tolti alla squadra ( la nuova clssifica della Juve ) e queste le parole dette ai microfoni di Dazn sul verdetto: " Le prime impressioni sono negative. Non siamo soddisfatti di questa penalizzazione. Il fatto che sia arrivato nel prepartita ce lo aspettavamo, non ci tocca . Fare qualsiasi altro commento adesso è troppo presto, faremo un comunicato più tardi. C'è la possibilità di fare un ulteriore ricorso ma dovremo leggere le motivazioni nei prossimi giorni per capire i margini di manovra ".

Juve, le parole di Calvo

Un giudizio sulla stagione? "Dura e imprevedibile. Grandissimo merito dei risultati con la lotta fino alla fine sia in Europa League che in campionato ce l'ha l'allenatore e i ragazzi. Li ho visti concentrati, hanno dimostrato di essere grandi uomini prima che calciatori, con l'attenzione sempre alta nel lottare contro tutto e tutti".

"Vlahovic non è in vendita, fiducia incondizionata per Allegri

Nelle ultime ore, parecchie voci di mercato hanno coinvolto Dusan Vlahovic ma, "non è in vendita. Oltre al campo lo vediamo tutti i giorni in allenamento, sappiamo l'impegno che ci mette. Sappiamo che sempre si può fare meglio ma noi siamo soddisfatti dell'impegno che ci mette lui come tutti gli altri". Insieme a lui anche l'allenatore: "C'è massima fiducia in Allegri, incondizionata. Stiamo costruendo il futuro insieme a lui". Si ragiona anche sul posto da direttore sportivo:"Il ds è una figura imprescendibile, ma ogni discorso lo rimandiamo alla fine della stagione dato che manca poco".

Juve, Calvo: "Vogliamo e dobbiamo lottare per la vittoria"

Calvo conclude: "Più che un bilancio facciamo un'analisi continua su quello che è l'andamento della stagione e il risultato finale. La facciamo per cercare di migliorarci, vogliamo e dobbiamo lottare sempre per la vittoria. In tutti i ragionamenti che facciamo per costruire la prossima stagione, insieme all'allenatore, l'obiettivo è quello di migliorarci per dare soddisfazioni ai nostri tifosi".