Juve, gli ultras protestano: "Campionato aberrante. Superlega? Comandano loro"

È uno dei periodi più difficili della Juve in stagione, sia per la squadra che per i suoi tifosi. Nella giornata di ieri, lunedì 22 maggio, è arrivata in casa bianconera la notizia dei 10 punti di penalizzazione, seguita poi dalla pesante sconfitta in campionato contro l’Empoli. All’indomani di un lunedì buio, sono arrivati i commenti dei gruppi organizzati della Juve sui propri canali.