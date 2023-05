Juve, secondi per Allegri

TORINO - La Juve sembra sfinita. Ma la stagione non è finita. Ci sono ancora due partite, da giocare contro Milan e Udinese, da vincere. Un po’ ancora per la classifica, scritta e riscritta più volte e non è nemmeno finita: aritmeticamente c’è un’illusoria speranza di qualificazione in Champions e una ben più concreta possibilità di risalire la corrente dalla zona Conference a quella Europa League, sempre nuove penalizzazioni permettendo. Ci sono ancora due partite, da giocare e vincere soprattutto per l’orgoglio e per se stessi. Specialmente quella di domani sera con il Milan, anche perché l’ultima da giocare all'Allianz Stadium (nonostante la curva Sud abbia annunciato l’ingresso solo dopo il 20’), per qualcuno come Adrien Rabiot, Angel Di Maria e Leandro Paredes sarà anche il momento dei saluti. Allora tocca alla Juve, a Danilo e compagni, perché pure o soprattutto loro hanno ancora tanto da dare, magari da ridare.

xxxxx Non è la serenità a rappresentare lo stato d'animo più diffuso alla Continassa, sarebbe impossibile chiederlo. Ma archiviato il crollo di Empoli ora la Juve deve riuscire ad avere una reazione d'orgoglio, pure di rabbia. Perché non può finire così, nessuno vuole che finisca così all'interno dello spogliatoio. Tutti hanno dato tutto, il gruppo si è ricompattato nelle difficoltà prima di sfaldarsi all'ultima curva, con la testa e con il cuore si cercherà un nuovo collante per gli ultimi sforzi. Giocando per se stessi, per i tifosi, per la maglia e pure un po' per Max Allegri. Che al netto di tutto, anche di quelle decisioni non sempre gradite alle stelle della Juve (soprattutto quelle cadenti), ha sempre fatto da scudo a tutto e tutti: pure dopo Empoli ha ribadito come «non si possa dire niente alla squadra, che ha fatto fin troppo in questa situazione e ha comunque conquistato 69 punti». Sono questi i giorni più difficili del secondo ciclo Allegri per il tecnico, ora anche le incomprensioni vanno messe da parte per lanciare quei messaggi che tutta la Juve dovrà trovare la forza di dare: sfiniti sì, finiti no.

xxx Ma anche se si volesse essere solo molto pragmatici, ci sono obiettivi da raggiungere sia per quel che riguarda la classifica “sul campo” che per quella “reale”. Tutto lo spogliatoio bianconero, infatti, vuole riuscire a terminare il campionato confermandosi seconda forza alle spalle del Napoli: un piazzamento che avrebbe (ha) un significato particolare, almeno in questa stagione, pure nel club dove per definizione «vincere non è importante ma l'unica cosa che conta». Non solo, sempre in ottica classifica “sul campo”, comunque deve essere ancora consolidato un piazzamento tra le prime quattro. E poi c'è la classifica “reale”, forze e motivazioni vanno ritrovate perché la Juve avrà l'obbligo di credere nella Champions almeno fino a quando non arriverà il verdetto aritmetico, almeno per complicare i piani altrui. Senza dimenticare che in attesa di prossime decisioni extra-campo, provare a scalare la classifica salendo dal settimo posto anche solo al sesto o al quinto permetterebbe ai bianconeri di qualificarsi in Europa League e non in Conference. Quindi no, non è finita. Non è finita la stagione, non può essere già finita la Juve.

