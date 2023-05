Juve, Allegri: "Nessun veto su Giuntoli. Futuro? Senza i risultati..."

Alla vigilia della sfida, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: " È stata una settimana difficile, non bella guardando i risultati . Domani dovrà essere una bella serata davanti a uno stadio pieno, noi dobbiamo consolidare la classifica: quella sul campo che dice 69 punti, quelle che ci dà ancora qualche speranza per entrare in Europa. Poi prepareremo la partita di Udine. Domani la mia ultima in casa? È l’ultima partita di questa stagione in casa in generale".

Allegri: "Giuntoli? Sono scelte della società"

L'allenatore ha anche risposto in merito al possibile approdo in dirigenza di Cristiano Giuntoli: "Con la società siamo in linea su tutto. Io faccio l’allenatore, la società fa le scelte e sono cose su cui non ho mai messo bocca o veto. Io sono molto aziendalista e tengo alla società per cui lavoro. Collaborerò con tutte le persone che vengono inserite in società. Io non ho il potere, sono cose che riguardano esclusivamente la società. Non è assolutamente cambiato niente nel nostro rapporto, ma è normale che quando mancano i risultati tutti si facciano delle domande. Ho altri due anni di contratto e mi impegnerò fino alla fine affinché la Juventus l'anno prossimo torni a competere per il campionato. La Juventus al momento è seconda in classifica, ha una classifica migliore dell'anno scorso".

Allegri su Vlahovic: "Non sta bene, mentre Bonucci..."

L'allenaore ha infine fatto il punto sulle condizioni degli infortunati: "I due punti interrogativi per domani sono Vlahovic e Alex Sandro che non stanno benissimo. Gli altri sono tutti a disposizione, c'è anche Bonucci".