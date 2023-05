Juve, Pogba al lavoro dopo l'infortunio: il messaggio social

Juve, le foto di Pogba su Instagram dopo l'infortunio

Su Instagram, alla vigilia di Juve-Milan, il Polpo ha postato delle foto mentre è impegnato in palestra con l'ausilio di una maschera e ascolta musica. Dulcis in fundo il centrocampista francese ha lanciato il messaggio che rappresenta la sintesi della sua voglia di non mollare e tornare in campo nel minor tempo possibile. Nonostante le sole 10 presenze collezionate tra campionato, Europa League e Coppa Italia, per un totale di 161 minuti in una stagione maledetta, inziata con l'infortunio al menisco laterale rimediato nel corso della tourneé estiva negli Stati Uniti, Pogba non ha alcuna intenzione di arrendersi agli infortuni e agli acciacchi.