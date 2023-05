Di Maria esce tra i fischi dei tifosi della Juve: l’ultima allo Stadium è horror

Alta tensione e nervi tesi durante la partita tra Juve e Milan . I tifosi bianconeri presenti all' Allianz Stadium , condizionati dal risultato momentaneo della partita ( 0-1 ) e le ultime prestazioni della squadra di Allegri, se la sono presa con Di Maria , tra i giocatori più criticati dell'intera rosa.

Juve, fischi dell'Allianz Stadium per Di Maria

"Potrebbe essere l'ultima partita allo Stadium perché hanno il contratto in scadenza", sono state queste le parole di Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juve, nel pre-partita della sfida col Milan. I riferimenti sono Rabiot e Di Maria, protagonisti - in particolare l'argentino - di una gara deludente contro i rossoneri. E viste le ultime prestazioni dell'ex PSG, anche l'addio dell'Allianz Stadium non è stato dei più felici. Al momento della sostituzione con Milik al 63', i tifosi presenti allo stadio hanno riempito il giocatore di fischi, consci che le strade tra lui e la Juve potrebbero presto separarsi.