Zaccheroni bacchetta la Juve e spinge le italiane in Europa: "Si può fare"

Zaccheroni è in netta ripresa dopo la caduta in casa dello scorso febbraio. Non sono stati mesi facili per il tecnico romagnolo, come rivelato ai microfoni di Radio Anch'io Sport: "Credo che il peggio sia passato, sto facendo riabilitazione, soprattutto sto camminando. Ho perso forza dopo due mesi e mezzo a letto, però la sensazione è che siamo sulla strada giusta".