Juve, Brio sulla tragedia dell'Heysel: "Voglio precisare una cosa"

Lo straziante ricordo di Brio e la precisazione

Tra le fila bianconere c'era Sergio Brio, il quale ha espresso così il proprio pensiero su quanto accaduto a Bruxelles: "Non dimentico quella notte, la porterò con me tutta la vita. Io voglio precisare per l'ennesima volta che non sapevamo dei 39 morti, sapevamo soltanto di uno. Ci fu la riunione in Uefa, si presentò Boniperti che sapeva dei 39 morti, lui disse che non voleva giocare. L'Uefa però impose di giocare e allora Boniperti venne nel nostro spogliatoio e disse che purtroppo era morto un tifoso. Siamo venuti a conoscenza dei 39 morti in albergo. Cosa accade nel calcio di oggi? Bisogna essere più duri e cercare di emarginare questi elementi che sono di disturbo per una manifestazione sportiva".