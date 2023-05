Juve, porte aperte alla Continassa: assenti due bianconeri

La Juve ha aperto i cancelli della Continassa a giornalisti e tifosi in vista della chiusura della stagione. I bianconeri, infatti, chiuderanno il proprio campionato domenica sera in casa dell'Udinese .

Juve, assenti Bremer e Vlahovic

Agli ordini di Allegri, la squadra hanno cominciato l'allenamento sul manto erboso dell'impianto sportivo bianconero. Oltre agli infortunati, ci sono due assenti di lusso come Bremer e Vlahovic. I due hanno rimediato dei problemi di natura muscolare, per questo hanno saltato la seduta e saranno da valutare in vista del match che si giocherà alla Dacia Arena.