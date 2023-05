Juve, l'annuncio di Rovella sul suo futuro con i bianconeri

Manca solo una giornata al termine del campionato di Serie A. Dopo la 38^ giornata , sarà tempo per molte squadre di calare il sipario sulla stagione sportiva e pensare alla programmazione e al calciomercato . Tra i vari movimenti previsti, rientra quello di Nicolò Rovella , che terminerà il suo prestito al Monza per rientrare alla Juve , club proprietario del suo cartellino. Ma quale sarà la sua successiva tappa? Il centrocampista sembra aver già fatto una scelta sul suo futuro .

Quale sarà il futuro di Rovella con Juve e Monza?

Intervistato ai microfoni di Dazn, l'attuale centrocampista del Monza, Rovella, ha parlato di quello che sarà il suo futuro: "Torno alla Juve? Non lo so, lo decideremo quest'estate ma credo che tornerò. Questa stagione mi ha fatto crescere molto. Dopo il campionato avrò l'Europeo U21 e poi penseremo alla prossima stagione. Quando mi allenavo con la Juve ho capito il livello che c’è lì. Avevo bisogno di un gradino intermedio per quel livello e provare a giocare con loro".