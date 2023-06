Samardzic, clamoroso retroscena di mercato: "La Juve mi voleva, ma poi..."

Il retroscena di mercato: "La Juve mi voleva, ma..."

A rivelarlo è stato lo stesso Samardzic ai microfoni di The Italian Football Podcast, dove ha sottolineato: "Negli ultimi due anni mi sono divertito tanto a Udine, dove sono riuscito a mostrare le mie qualità soprattutto in questa stagione grazie al maggiore spazio. Con la Juventus sarà una bella sfida. In passato sono stato vicino a vestire la maglia bianconera, su di me c'era anche il Barcellona. La trattativa non è mai entrata nel vivo, con i club che hanno solo mostrato interesse nei miei confronti. Il mio futuro? Sogno di giocare la Champions".