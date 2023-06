Zakaria saluta il Chelsea e prepara il ritorno alla Juve: le sue parole

Denis Zakaria è pronto a tornare alla Juventus. Il Chelsea non ha intenzione di procedere al riscatto del cartellino, con il centrocampista di nazionalità svizzera che quindi termina la propria esperienza in Premier League. Con i Blues, Zakaria ha totalizzato 11 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno una rete nel match di Champions tra il Chelsea e la Dinamo Zagabria.