Juve, Allegri: "Sono stanco, ma orgoglioso di tutti. Sul mio futuro..."

Si conclude con una vittoria dal sapore amaro il campionato della Juventus. Massimiliano Allegri non ha parlato della partita, però, e ci tiene a precisarlo subito: "Non ne parlo e non parlo neanche del terzo posto che comunque è un migliorare lo scorso anno. Mi scuso, sono qui solo per ringraziare tutti. Sono orgoglioso di questi uomini".