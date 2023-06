Juve, Di Maria commenta Dybala sui social: tifosi infuriati

Ci sono state tante polemiche dopo il commento social postato da Di Maria sotto al post di Paulo Dybala . L'attaccante argentino della Roma ha ringraziato i tifosi giallorossi al termine della stagione, la quale si è chiusa con il suo gol su rigore che ha permesso alla squadra di battere lo Spezia e di ottenere la qualificazione in Europa League.

Polemiche nei confronti di Di Maria, cosa è successo?

Il successo della Roma ha vietato alla Juve di evitare la Conference League, chiudendo il campionato al settimo posto in classifica. Di Maria ha mostrato un apprezzamento nei confronti del post pubblicato dal compagno di squadra di nazionale con tre fuochi. Il commento del bianconero ha fatto scattare l'ira dei tifosi che hanno avuto tutti lo stesso tono: "Ma cosa fai? Il suo gol ci ha condannati alla Conference!". Ovviamente non è mancata la gioia da parte dei romanisti che già sognano di vedere Di Maria in maglia giallorossa.