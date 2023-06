La Juve e Pogba omaggiano Ibrahimovic: "Salute King Z"

Zlatan Ibrahimovic si ritira ufficialmente dal calcio giocato . Dopo lo scudetto con il Milan nella scorsa stagione, l'attaccante nell'ultima annata è stato quasi sempre fuori per infortunio. Lo svedese ha dunque deciso di lasciare il calcio con il discorso fatto a San Siro dopo la vittoria contro l'Hellas Verona. Tutto il mondo del calcio ha celebrato una leggenda come lui, anche la Juventus e Paul Pogba .

La Juve per Ibrahimovic: "All the beZt"

Il club bianconero è stato il primo a scommettere su di lui. A Torino la sua prima esperienza nei top 5 campionati europei dopo aver indossato le maglie di Malmoe e Ajax. La Juve ha voluto ricordarlo con un video sul profilo Instagram delle migliori giocate in bianconero. "All the beZt", nella descrizione. Saluti anche su Twitter con una sua foto e la scritta "Buona fortuna Ibra".

Anche Pogba saluta Ibra

Si è unito ai saluti anche Paul Pogba. I due sono stati compagni al Manchester United dal 2016 al 2018. "Salute Kings Z": questo quanto scritto dal francese nelle storie Instagram insieme a una foto di loro due con la maglia dei Red Devils. Pogba e Ibra condividevano e condividono anche lo stesso team di agenti: prima con Mino Raiola, ora con Rafaela Pimenta.