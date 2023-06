"La Juve comunica a Real e Barcellona di voler uscire dalla Superlega"

La Juventus vuole uscire dalla Superlega e, a quanto pare, la decisione sarebbe già stata presa e comunicata a diversi club. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo Marca che parla di una lettera da parte del club bianconero indirizzata a Real Madrid e Barcellona . Motivo? Cercare di riavvicinarsi alla Uefa per evitare ulteriori sanzioni dopo i dieci punti di penalizzazione ottenuti nel campionato italiano.

La motivazione della Juventus sulla Superlega

La Juventus, che Di Maria ha appena salutato con una lettera social, era stata tra le società a capo del progetto Superlega, nato nel 2021, ma ora c'è il dietrofront dettato anche dal cambio ai vertici con l'addio di Agnelli e, già in passato, un riavvicinamento nei confronti della Uefa. Ora, come si legge su Marca, "la Juve sa che per poter raggiungere qualsiasi tipo di accordo con la Uefa deve rinunciare alla sua posizione a difesa della Superlega".