Superlega, attacco frontale alla Uefa: "Ha minacciato la Juve!"

La Uefa come avrebbe minacciato la Juve?

La minaccia, sempre secondo quanto riportato da As, sarebbe stata l'esclusione della Juventus dalle competizioni europee per tre anni se non avesse abbandonato la Superlega. Nonostante i club fondatori del progetto mantengano tutte le tutele legali e le misure di sicurezza che impediscono alla Uefa di prendere provvedimenti nei loro confronti, come multe o espulsioni dalle competizioni europee, l'Uefa le avrebbe ignorate. La Superlega e l'A22, si legge, "confidano che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, un'istituzione che merita il massimo rispetto, risolva il procedimento attualmente in corso in modo che i club europei e il calcio in generale possano lavorare in pace e liberta'".

Il tweet ironico di Tebas

Non è mancata la reazione da parte di Tebas. Il presidente de LaLiga, da sempre contrario alla Superlega, ha ironizzato con un tweet sulla situazione che si è venuta a creare dopo l'annuncio della Juventus: "L'ultimo chiuda la porta e spenga la luce".