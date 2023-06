"Morata, non solo Juve: un altro club italiano punta sullo spagnolo"

Morata, dalla Juve alla Roma passando per il Milan: tutti pazzi per lo spagnolo

Nelle scorse settimane, l'Atletico Madrid ha presentato a Morata un'offerta per il rinnovo di contratto fino al 2026 a seguito della stagione prolifica che si è appena conclusa. Tuttavia, non è ancora arrivata la firma e intanto si intensificano le proposte da parte di altri club. C'è stata un'idea da parte della Roma, che aveva già avviato i contatti con l'Atletico Madrid, ricevendo il gradimento del giocatore. Ma l'infortunio di Abraham ha cambiato tutto e adesso i giallorossi dovranno virare su un altro profilo.

Secondo quanto riporta Marca, alla Juve piacerebbe molto un ritorno di Morata, su cui dovrebbe però scontrarsi con un altro club italiano. Si tratta del Milan, che lo considera come uno degli obiettivi primari per l'estate. Si potrebbe ipotizzare un testa a testa, eppure ci sono anche club dall'estero, con sirene di mercato che arrivano fin dagli Stati Uniti, in particolare dalla MLS. Tutti pazzi per Morata, per cui si preannuncia un'estate davvero bollente.