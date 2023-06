Juve, Barrenechea saluta Di Maria e Paredes: tifosi arrabbiati

Com'è stata la reazione dei tifosi al post di Barrenechea?

Non è mancata la risposta di Di Maria: "Grazie a te per la bella figata amico", così come di Paredes: "Ci vediamo presto crack". Tra i tanti commenti positivi dei tifosi bianconeri, non sono mancati quelli che si sono scagliati nei confronti di Barrenechea, definendo Di Maria e Paredes come "ingrati" e invitando Barrenechea a "giocare in serie C perché quella è la tua dimensione". Tra le reazioni c'è anche un "Enzo almeno tu puoi rimanere, ma manda via i tuoi amici", altri ancora più "cattivi" invitano Barrenechea a seguire Di Maria e Paredes. Insomma, lo stato d'animo del popolo bianconero non è affatto dei migliori dopo la chiusura della stagione.