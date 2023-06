Juve, Giletti non ha dubbi: "Avrei voluto Spalletti al posto di Allegri"

Massimo Giletti, noto tifoso della Juventus, avrebbe accolto volentieri Spalletti sulla panchina dei bianconeri al posto di Allegri: "Se devi rifondare una società, Allegri l’uomo giusto per una rinascita? Secondo me, con tutto il dovuto rispetto per l’attuale tecnico bianconero, chi ha fatta parte del passato non deve essere nel futuro. Spalletti ha sempre fatto bene anche se non ha sempre vinto". Questo il suo pensiero a Kiss Kiss Napoli.