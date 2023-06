Tebas contro Al-Khelaifi: "Colpo di stato per arricchire i grandi club"

Charlie Marshall, CEO della European Club Association (ECA), aveva dichiarato: "L'Eca viene vista come élite malvagia che uccide il calcio, che assurdità". Puntuale è arrivata la risposta da parte di Javier Tebas, presidente della Liga (a proposito, il Barcellona attende novità dalla Superlega), che al The Guardian respinge le accuse ("Marshall dice che promuovo una falsa narrativa sull'influenza dell'ECA sulla Uefa") e aggiunge, rivolgendosi ad Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg, a capo dell'ECA: "L'ECA ha gradualmente orchestrato un colpo di stato silenzioso all'interno della struttura di governance del calcio europeo per potenziare i più grandi club del continente, consentendo loro di esercitare un maggiore controllo sullo sport".