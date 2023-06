Allegri non ascolta alcuna offerta: il suo futuro è alla Juve

Piedi ben saldi a Torino e testa alla prossima stagione della Juve . È questa la mentalità di Massimiliano Allegri , che dopo la fine del campionato di Serie A si è subito proiettato al campionato che verrà , senza dimenticare l'imminente periodo di riposo: " Per l'anno prossimo io sono l'allenatore e io faccio l'allenatore. A luglio riprendo . Ora sono stanco". Una stanchezza che non implica sfiducia, anzi: nonostante le sirene estere suonate nelle ultime ore, Allegri è sicuro della sua scelta e resterà ancora con la Juve .

Allegri resta alla Juve: no alle offerte estere

Tante avances per Allegri, in particolare dall'Arabia Saudita, dove avevano preparato per lui una di quelle offerte monstre pervenute in questi giorni a campioni come Kante o Gundogan. Nella Saudi Pro League gli sceicchi sono pronti a fare follie anche per gli allenatori, ma Allegri non tentenna ed è confermato anche per l'anno prossimo. Lo aveva già annunciato l'amministratore delegato della Juve, Maurizio Scanavino, evidenziando la piena fiducia della società nei suoi confronti.

Allegri e la famiglia

Insieme all'amore avvertito dall'allenatore bianconero dai vertici del club, ci sarebbero anche altri motivi che l'hanno convinto a non prendere in considerazione l'offerta multimilionaria arrivata dagli emissari di Riad. La famiglia di Allegri considera Torino come una vera e propria casa, con il tecnico non disposto ad allontanarsi dai suoi cari per approdare in un altro Paese. Lui crede nella Juve e lo stesso fa la società, non ci sono assegni o "zeri" che tengano: Allegri rimarrà in bianconero.

La conferma dell'agente di Allegri

Dopo le voci sulle sirene estere, Giovanni Branchini, agente di Allegri, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport per rispondere alle domande riguardo alle offerte dall'Arabia: "Non credo sia cambiato molto, penso che sia coinvolto nel progetto della Juve, un progetto molto complicato, ma che ha sposato. Non penso possa succedere niente di clamoroso, credo che le cose siano state dette con chiarezza, sia da lui che dalla società".