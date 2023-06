Pogba, come prosegue il recupero: il messaggio social

Paul Pogba è al lavoro per recuperare dall'ultimo infortunio. Il francese è alle prese con un problema alla coscia rimediato nella partita di campionato contro la Cremonese. Per proseguire le sue cure, l'ex Manchester Uniyed ha scelto la città di Miami. Nel frattempo lo juventino ne ha approfittato per assistere alle NBA Finals tra i Denver Nuggets e i Miami Heat del suo amico Jimmy Butler. Senza però tralasciare il suo recupero.