Super offerta dall'Al-Hilal, ma Allegri pensa solo alla Juve

Allegri (ri)sposa la Juve . L’ Arabia Saudita pensa a Max ma non c’è spazio, a meno di clamorosi colpi di scena, per un addio alla Signora. D’altra parte il tecnico ha sempre detto e ribadito più volte nelle ultime, delicate e tese settimane , di non voler abbandonare la nave, facendosi forza dei due anni di contratto ancora in essere e della fiducia della proprietà. Ed è anche ciò che è stato certificato pochi giorni da dall’amministratore delegato bianconero, Maurizio Scanavino , che l’ha confermato con parole inequivocabili: «Allegri non è mai stato in discussione. E’ la persona più adatta a darci continuità sul piano sportivo».

L'offerta dell ’Al-Hilal

Avanti con Max, quindi, nonostante i rumors che lo coinvolgono nuovamente a pochi giorni dalla presa di posizione della società e che provengono dal Medio Oriente. Ci sarebbe l’Al-Hilal pronto fare un ricco shopping non più solo di grandi calciatori (Benzema, Kanté) ma anche di grandi allenatori, tanto che avrebbe pronta per Allegri una proposta di un contratto biennale da 20 milioni a stagione. Si è parlato così di un appuntamento in agenda a breve a Montecarlo per approfondire la possibilità di un suo sbarco nella Saudi Pro League. Davvero potrebbe consumarsi il ribaltone ad un mese esatto dalla ripresa della preparazione? Davvero Max potrebbe vacillare di fronte ad una proposta monstre e cambiare il pensiero che l’ha accompagnato finora?

Allegri, a Montecarlo solo in vacanza

Al momento non ci sono indizi al riguardo. Anzi, i segnali che arrivano da chi è vicino al tecnico raccontano che le sue idee non sono cambiate. «Penso che sia coinvolto nel progetto della Juve, un progetto molto complicato, ma che ha sposato - conferma il suo agente, Giovanni Branchini, a Sky -. Non penso possa succedere niente di clamoroso, credo che le cose siano state dette con chiarezza, sia da lui che dalla società». Allegri non ha quindi intenzione di lasciare la Juve, neppure di fronte a offerte da capogiro. Non vuole mollare e già pensa alla programmazione dell’annata del rilancio. Ci sono ragioni più profonde del pur fondamentale attaccamento alla Juve e riguardano la sfera privata dell’allenatore, che non vorrebbe allontanarsi dalla famiglia e dagli affetti più cari. Era già andata così, del resto, in occasione del tentativo del Real Madrid di due anni fa: un rifiuto che poi gli aveva spalancato le porte della seconda avventura in bianconero. Altro aspetto: a Montecarlo, in effetti, Allegri c’è ma non per questioni di lavoro, visto che si trova lì in vacanza con amici e non sono una novità, tra l’altro, le sue comparsate nel Principato. Relax e divertimento in compagnia, insomma. Certo, nulla esclude che davvero possa ricevere telefonate con il prefisso dell’Arabia Saudita o che possa avere un meeting con chi lavora per portarlo nel campionato saudita, ma al momento non si registrano segnali di apertura o di cambio di pensiero da parte dell’allenatore.

I fan sauditi e la protesta social

C’è poi un aspetto curioso. La notizia dell’interesse per Allegri pare non aver particolarmente entusiasmato i fan sauditi, che hanno inondato i social di post contrari ad un suo arrivo. Piccolo compendio: «Un modo di giocare puramente difensivo, questo non è adatto ad Al-Hilal». «Parlare di Luis Enrique e Lopetegui e prendere lui è come cercare un attaccante e poi prendere un difensore», «Solo pensarci è un disastro». Il tenore dei messaggi, insomma, è ricorda quello che si legge da un po’ di tempo nei tweet di tifosi juventini scontenti per il trend dei risultati dell’ultimo biennio. Max, in ogni caso, (ri)sposa la Juve.