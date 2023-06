Il tweet di Lapo Elkann fa discutere i tifosi della Juve

Lapo Elkann e il tweet sull'Inter che fa discutere i tifosi juventini

Solo complimenti da parte di Lapo Elkann per il percorso dell'Inter in Champions League. È questo il pensiero del presidente di Italia Independent Group, nonchè fratello di John, amministratore delegato della holding a cui è in mano la Juve (Exor). Pur essendo juventino, dunque, Lapo ha voluto pubblicare un tweet per congratularsi con l'Inter: "Italiano prima di tutto. L’Inter è stata strepitosa anche se non ha vinto. Bravi". Nei commenti, però, molti tifosi bianconeri non l'hanno presa bene. C'è chi afferma di essere "prima juventina, poi italiana", mentre qualcun altro lo intima a cancellare il tweet. E poi un altro commento rilevante: "Juventino prima di Tutto. Contento per le 3 finali perse dalle squadre italiane, che bello".