Coni, Malagò: "Caso Juve dimostra che giustizia sportiva ha funzionato"

"Il caso Juventus dimostra che la giustizia sportiva ha funzionato". Parole, queste, pronunciate da Giovanni Malagò intervenuto in conferenza stampa al termine della giunta. Il presidente Coni pone l'accento sul rapporto diretto con la giustizia ordinaria: "Stiamo disponendo un documento in cui cercheremo di accelerare il più possibile i tempi che, però, servono sia ai ricorrenti che devono preparare le difese, sia per chi deve valutare sanzioni e ricorsi".

Le parole di Malagò sul caso Juve

Dopo le parole di Gravina sul caso Juve-Uefa, ecco altre dichiarazioni autorevoli. Malagò, in riferimento alla Juventus ma estendendo il pensiero anche al futuro, ha aggiunto: "Qualunque avvocato, in caso di riduzione di punti o simili per una società sportiva, vi dirà che i tempi da rispettare esistono e servono. Bisognerebbe preparare meglio le fasi istruttorie per individuare i fatti, nel caso del processo sportivo i tempi sono stretti''.