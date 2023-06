Juve, Danilo elogia il gruppo e rivela: "Può essere l'ultimo contratto"

Danilo e il futuro

Danilo si è soffermato sul futuro: "Per me è stato molto facile prendere la decisione di rinnovare il contratto alla Juventus, non ha nulla a che fare con lo scenario finanziario. È un club dove mi sento bene, a casa, i valori che il club ha di lavoro, resilienza, superamento degli ostacoli, rappresentano molto i valori che ho imparato a casa, con mia madre e mio padre, e i valori che cerco di trasmettere ai miei figli. Ricevo molto affetto in città, dai tifosi e dalle persone che ci vivono. Sto bene, sistemato, non devo pensare di andare da qualche altra parte per avere tutto questo. Internamente ho creato un grande legame con dipendenti, staff, dirigenti, è un posto dove mi sento bene, sento di dover ripagare un po' della fiducia che hanno avuto in me quando ho scelto di lasciare il Manchester City e riprendere in qualche modo la mia vita carriera. È stato facile scegliere di rinnovare il contratto alla Juve. Questo potrebbe essere il mio ultimo contratto, perché ho tanti sogni, l'obiettivo di fare tante altre cose quando smetterò di giocare. E il Brasile non è una possibilità in questo momento. Certo può cambiare, ma non è una cosa che mi riempie gli occhi, non solo per il calcio, ma per tante altre cose. Mi manca molto il Brasile, ho giocato poco nel campionato brasiliano, ma non è qualcosa che è nella mia agenda in questo momento. Certo, in tre anni può succedere di tutto, è un bene che si cambi idea più volte nella vita, ma in questo momento per me è una cosa molto lontana".