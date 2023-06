Juve, al via il nuovo corso dell'area tecnica: c'è Chiellini

TORINO - Restyling dell'area tecnica in casa Juventus in vista della stagione 2023/24: il ruolo di direttore sportivo della prima squadra verrà affidato Giovanni Manna, promosso dopo il lavoro svolto con la Next Gen. Il nuovo ds bianconero verrà affiancato, per il mercato della prima squadra, da Matteo Tognozzi.