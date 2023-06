Pogba e la stagione da incubo con la Juve: svelati i motivi della crisi

Un infortunio in ritiro, poi l'ultimo sul finale di stagione proprio quando stava rientrando: l'ultima annata per Pogba è stata un vero e proprio incubo. Il centrocampista, dopo il ritorno alla Juventus in estate, non è riuscito a far rivedere il Pogba a cui erano abituati i tifosi bianconeri . Lo stesso francese ha spiegato le motivazioni.

Juve, le parole di Pogba

Queste le sue parole ai microfoni del portale Views: "È stata la più grande prova della mia vita. Gli infortuni di quest’anno sono tutti dovuti a problemi mentali. Nessuna stagione mi aveva mai messo così tanto alla prova come questa. La mia vittoria più importante sarà superare una volta per tutte questi ostacoli extra sportivi". Nel frattempo, il centrocampista prosegue il suo recupero a Miami (leggi QUI come procede).

Pogba: " Evra, Anelka e Rio Ferdinand i miei fratelli maggiori "

Al francese è stato chiesto anche chi l'ha aiutato di più nella sua carriera: "Patrice Evra mi ha sempre dato ottimi consigli. Ho avuto anche Nicolas Anelka quando ero alla Juve che mi ha dato consigli sulla mia carriera. Quando vedi la loro carriera, puoi solo ascoltarli e imparare da loro. C'era anche Rio Ferdinand. Ho avuto la fortuna di stare con grandi giocatori che erano davvero i miei fratelli maggiori nel calcio e che mi hanno aiutato a crescere e fare esperienza abbastanza presto".

Pogba: "Voglio continuare a vincere"

Pogba infine è intervenuto sul Mondiale vinto: "Io personalmente dimenticavo di essere stato campione del mondo. L'ho capito vedendo come mi acclamavano le persone, come dicevano "Congratulazioni", "Grazie ancora per la Coppa del Mondo". Abbiamo fatto qualcosa di pazzesco. Ma sono sempre io e ho ancora molti altri obiettivi. Voglio continuare a vincere altri trofei. Che sia con la mia squadra di club o con la nazionale".