Pogba si sfoga: “Era tutta colpa della mia testa”

«Questi ultimi mesi mi hanno fatto crescere enormemente. Ho preso dieci anni in sette mesi. E’ stata la più grande prova della mia vita; superarla sarà la mia più grande vittoria». Paul Pogba si confessa : a cuore aperto, senza filtri, ripercorre quella che definisce la stagione «più difficile» della carriera . La Juve non ha mai potuto contare su di lui, tra infortuni, scelte discutibili, riabilitazioni e ricadute. Mille stop&go e soltanto 10 presenze , una partita da titolare, e 163 minuti in campo. Tutto parte proprio dai problemi fisici che, secondo il Polpo, hanno una causa ben precisa: «La testa controlla tutto e quando non stai bene psicologicamente, il corpo ti segue - racconta al magazine francese Views -; tutti gli infortuni che mi sono capitati penso derivino dalla mia testa. Dopo, quando ho realizzato tutto questo, sono riuscito veramente a reagire, ho fatto un passo indietro e ho pensato a me stesso e al mio benessere».

Pogba: "Stagione di grande esperienza, mi ha forgiato"

Il numero 10 bianconero traccia un bilancio: «Questa stagione è stata una grande esperienza per me, che non può che essermi utile per il futuro. Ho cambiato squadra, ho avuto infortuni. È vero che è stato complicato, anche al di fuori del calcio. Ma ho avuto il tempo di meditare, anche grazie all'aiuto di un mental coach, e ho imparato che le cose importanti per me sono la salute, giocare a calcio e la famiglia, e concentrarmi davvero su questo. Il mio corpo è il mio strumento di lavoro e il lusso più grande che puoi avere nella vita è la salute». E’ stata un’annata probante che, spiega Pogba, «mi ha fatto crescere molto, mi ha davvero forgiato». «Questi ultimi mesi mi hanno fatto crescere enormemente - aggiunge -, mi hanno fatto capire tante cose della vita. Valgono come dieci anni, ho preso dieci anni in sette mesi. Ho vissuto prove che mi hanno fatto crescere, maturare e imparare molto sulla vita. E’ stata la stagione più difficile». E illustra i motivi: «Già solo cambiare squadra, tornare qui alla Juventus, poi gli infortuni, i problemi extra sportivi. Sicuramente quella è stata la prova più grande della mia vita. Dopo aver superato tutto questo, sarà la mia più grande vittoria. Ecco come la vedo io: quando passi questo, sei pronto a tutto». Non è stato poco, in effetti. Pogba si è infortunato a fine luglio 2022 al ginocchio destro all’alba della tournée negli Stati Uniti e da lì sono iniziati i guai: prima il tira e molla sull’operazione, che gli era stata consigliata immediatamente ma che il francese non ha voluto in un primo tempo effettuare. L’idea di affidarsi alla terapia conservativa per poter salvare la partecipazione ai Mondiali non ha avuto gli effetti sperati, tanto che poi si è dovuto comunque sottoporre all’intervento chirurgico che gli ha pregiudicato il resto della stagione. Proprio le scelte compiute gli hanno attirato non poche critiche: «Io penso più ai giudizi positivi perché i critici ci saranno sempre. Sono stato criticato per tutta la stagione, ma dopo l'assist contro il Siviglia ci sono stati diversi elogi. Il mondo è così, io rimango sempre positivo. Antetokounmpo ha riassunto benissimo il punto di vista degli sportivi i di alto livello che imparano sempre dai propri errori, senza vincere sempre ma facendo sempre esperienza».

Sguardo rivolto al futuro

Adesso Paul cerca di tornare Pogba: è in vacanza a Miami ma lavora duramente per farsi trovare pronto il 10 luglio alla ripresa della preparazione. Di certo non si è pentito della scelta di tornare alla Juve, che spiega con un motivo ben preciso: «Sono tornato perché è davvero il club che mi ha aiutato a spingermi oltre e perché l’amore che ricevo dai tifosi e dalla società non l'ho mai avuto a Manchester». Il desiderio per il futuro è molto semplice: «Avere la salute e giocare, questo è tutto quello che chiedo». Ed è lo stesso auspicio di tutto il mondo Juve.