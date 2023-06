Juve, Szczesny sul mercato? La risposta del portiere non lascia dubbi

ROMA - "La situazione vissuta dalla Juventus non ha assolutamente alcuna influenza su nessuna delle mie decisioni". Ad assicurarlo, direttametne dal ritiro della nazionale polacca, il portiere della Juventus Wojciech Szczesny. Al termine di una stagione travagliata per i bianconeri, tra penalizzazione di 10 punti in classifica e conseguente rinuncia forzata alla Champions League, con anche lo spettro di una totale esclusione dalle competizioni europee, le voci su un possibile abbandono di qualche pezzo pregiato della rosa bianconera si sono fatte insistenti.