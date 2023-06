Juve, la generazione Allegri porta 200 milioni in casa

L'oro alla Continassa . Nell’epoca in cui la grandeur del recente passato è vietata, in cui bisogna rifondare e al contempo contenere obbligatoriamente i costi, i sogni e i campioni si costruiscono in casa. Non è più il momento dei voli pindarici e dei fuochi d’artificio, degli Higuain e dei Cristiano Ronaldo pagati a peso d’oro onorando clausole e stipendi da favola. E’ l’ora della programmazione, delle idee e di dare fiducia al talento che sboccia nel vivaio . La tremenda stagione appena vissuta, chiusa con la penalizzazione che ha pregiudicato il traguardo Champions conquistato sul campo, ha messo la Juve spalle al muro: non ci sono incedibili in rosa; tutti, anche i campioni, si possono sacrificare di fronte ad offerte adeguate ed opportunità che consentono un risparmio e di dare ossigeno al bilancio. La rinascita, quindi, dovrà passare anche, e forse soprattutto, dai giovani , attingendo a quel patrimonio che si sta sviluppando nel settore giovanile o in prestito. La Signora ha aperto la strada, cinque anni fa, lanciando il progetto della seconda squadra, quella Under 23 che ora si chiama Next Gen e che disputa il campionato di serie C, e adesso sta raccogliendo i primi frutti. C’è un capitale tecnico di giovani calciatori nati tutti negli Anni Duemila che, unito ai migliori prospetti della Primavera e a coloro che stanno rientrando dai prestiti, vale una cifra stimata sui 200 milioni e che, potenzialmente, garantisce il futuro. Tra chi è già titolare, potrà (potrebbe) diventarlo domani e chi può essere una pedina di scambio da utilizzare sul mercato.

Generazione Allegri, tutte le statistiche

Ad aprire la strada sono stati Miretti e Fagioli, lanciati in prima squadra da Allegri nel momento di maggiore difficoltà a causa dei tanti infortuni e che ora si possono considerare titolari a tutti gli effetti. Lo dicono le statistiche: 40 presenze per Fabio, 37 per Nicolò. Insieme a loro hanno giocato titolari almeno una volta Soulé (19 presenze), Iling-Junior (18), Barrenechea (5) e Barbieri (4): tutti nati tra il 2001 e il 2003, hanno collezionato nel complesso 123 presenze. Senza trascurare Moise Kean che con i “grandi” gioca ormai da molto tempo ma è pur sempre un classe 2000. E non è finita perché le linee guida della società prevedono per la stagione che verrà la volontà di lanciare in prima squadra altri 4-5 ragazzi provenienti dalla Next Gen e magari anche dalla Primavera. Per costruire una rosa sempre più giovane, oltre che preferibilmente italiana, e per portare avanti una gestione sostenibile. Dai prestiti rientreranno Rovella (2001) e Cambiaso (2000) e pure De Winter (2002), che ha peraltro molte richieste, potrebbe essere confermato. Ranocchia (2001), Aké (2001), Nicolussi Caviglia (2000), che hanno già vissuto la serie A nella Juve o lontano da Torino, potrebbero invece continuare a fare esperienza altrove.

Juve, giovani in rampa di lancio

C’è poi chi sarà inserito nel gruppo della prima squadra per la tournée estiva negli Stati Uniti. L’elenco comprende i tre gioiellini classe 2005 sbocciati in Primavera e ora punti fermi della Next Gen: il difensore olandese Dan Huijsen (appena blindato fino al 2027), il belga Joseph Nonge (fresco di rinnovo al 2026) e il fantasista tedesco di origine turca Kenan Yildiz. Pronti al grande salto sono pure Riccardo Turicchia, terzino sinistro classe 2003, secondo al Mondiale Under 20 con l’Italia, e Alessandro Riccio (2002). Sì, i sogni si costruiscono in casa.