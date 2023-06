Juve, cade l'accusa di fatture inesistenti per gli ex dirigenti bianconeri

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la procura ha chiesto e ottenuto l'archviazione per i tre ex componenti del collegio sindacale della Juve nell'ambito della giustizia ordinaria. Una richiesta dovuta al fatto che, "dopo gli accertamenti, non è stato evidenziato un loro coinvolgimento nell'ambito della manovra stipendi, delle side letter, così come della carta Ronaldo".

Chiesta l'archiviazione per gli ex dirigenti della Juventus

La richiesta d'archiviazione è stata fatta anche per gli ex dirigenti Agnelli, Nedved, Paratici, Re, Bertola e Cerrato perché è venuta meno l'accusa di “emissione di fatture per operazioni inesistenti” con riguardo alle "operazioni foriere di plusvalenze fittizie". La motivazione della procura è relativa alla "finalità prevalentemente bilancistica e non fiscale delle operazioni di scambio contestate. Queste operazioni risultano neutre, “a somma zero”, sotto il profilo finanziario, tese solo a consentire di registrare un ricavo immediato, spalmando i costi negli anni successivi. Anche ritenendo artificiali i valori contrattuali, la Juventus non ha avuto alcun concreto vantaggio fiscale da queste operazioni".