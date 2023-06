Pogba ritrova il pallone: come procede il recupero

Pogba di nuovo con il pallone

Infatti Pogba, dopo la prima fase di recupero svolta a Miami, è tornato in Francia: prima a Parigi per la prima sfilata Louis Vuitton dell'amico Pharrell Williams. Poi per passare il tempo in famiglia proseguendo nel frattempo il lavoro per il rientro. In mattinata, per la prima volta dopo l'infortunio, su Instagram ha pubblicato delle foto con lui che gioca con il pallone. Quindi il centrocampista ritrova il gioco attivo e si diverte con la moglie e i figli.

Pogba, come procede il recupero

Infatti mentre faceva i suoi trick in un parco, sfidava i suoi figli e la moglie a rubargli la palla. Giocare nel parco come un tempo: questa la descrizione del post. Poco dopo nelle storie ha pubblicato anche un altro video mentre lavorava su una sorta di tapis roulant ma con le gambe ricoperte da una struttura gonfiabile.