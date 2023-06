Da George a Timothy, in A riparte l’era Weah

George Weah, gli esordi e il Milan

Dopo un apprendistato nel calcio francese durante i primi anni novanta con Monaco e Psg, George il goleador dal guizzo felino approdò al Milan grazie a una delle tante intuizioni di Ariedo Braida che ebbe il compito, impossibile sulla carta, di identificare in giro per l’Europa un degno sostituto “nientepopodimenoche” di Marco Van Basten. Galeotto fu un viaggio del Milan in Champions League a Parigi con gol in contropiede della coppia Boban-Massaro mentre Weah parigino si arrese solo alle parate del gigantesco Sebastiano Rossi. Al debutto rossonero, vedendolo camminare dondolando sui vialetti di Milanello, Fabio Capello se ne uscì con una battuta che sulle prime sembrò una stroncatura («ma chi mi avete preso, un cameriere?») ma che poi divenne una strepitosa motivazione di quel talento ancora grezzo. George Weah fu un modello per molti giovani colleghi della sua epoca, stregò molte difese, quelle di Lazio e Roma ne pagarono dolorose conseguenze (ancora oggi ricorda il sigillo al portiere Franco Mancini con uno scatto da metà campo). Divenne famoso per il famoso gol “coast to coast” rifilato al Verona nel settembre del ‘96 a San Siro ma il suo manifesto calcistico viene ancora oggi considerato il gol alla Juve, prologo allo scudetto di Zaccheroni del ‘98, con successiva corsa mano nella mano con Zvone Boban, sotto lo spicchio di curva occupato dai tifosi del Milan in amore.

La simpatia per il club bianconero

Il presidente George Weah, che in politica è schierato a sinistra ma ha pianto sincere lacrime alla notizia della morte di Silvio Berlusconi, il suo presidente al Milan di quei magnifici 5 anni, non ha mai negato le simpatie per la Juve, forse perché ai tempi della sua militanza nel calcio francese di Platini erano tutti innamorati e un po’ anche sudditi. Perciò non deve fare scandalo se ha ripetuto quelle espressioni che suonavano blasfeme a Milanello proprio nei giorni scorsi, di sicuro perché a conoscenza dei contatti del club di Torino con gli agenti del figlio Timothy, americano di anagrafe (New York 22-2-2000) e francese di campionato (Lille con cui ha vinto uno scudetto in compagnia di Mike Maignan e Renato Sanches). Il figlio del presidente ha già un piccolo record che papà George non può sfoderare: al mondiale di novembre scorso in Qatar, con la maglia degli Usa, firmò il gol al Galles, impresa mai riuscita al genitore ma solo perché con la Liberia George non ha mai partecipato a un mondiale. Per l’occasione, al rientro negli spogliatoi, si ritrovò dinanzi a papà e mamma Clar (la moglie americana con discendenze giamaicane) arrivati a fari spenti per celebrare l’impresa balistica.

Timothy, l'esterno perfetto per la Juve

Timothy ha cominciato da attaccante puro, sulle orme del papà probabilmente, ha corretto via via la posizione fino a diventare l’esterno che adesso serve alla Juve di Allegri modello Milan, cioè tutta puntata sui giovani che devono provvedere al rilancio dopo il flop del mercato edizione usato sicuro (Di Maria, Pogba, Paredes). «Non voglio che pensino che gioco a calcio perché i miei genitori me lo hanno imposto. Gioco a calcio perché è sempre stato il mio sogno» ama ripetere Timothy a cui sta molto stretta l’etichetta di figlio d’arte e il sospetto che possa passare per un raccomandato. Eppure a distanza di molti anni sull’unità di misura dei gol e delle prodezze di George Weah misureranno il talento del figlio vestito di bianco e nero. E magari tra qualche mese, sull’onda di qualche esibizione del figlio, ritroveremo negli stadi italiani il presidente che ai giovani cronisti di Milanello ripeteva come saluto il solito ritornello («buongiorno a tutti, belli e brutti») pensando di strappare loro un sorriso. Era in effetti una delle poche espressioni italiane che aveva imparato alla perfezione e ripeteva per sentirsi uno di casa in Italia. Per fare gol non aveva bisogno di applicarsi, era una lingua che parlava benissimo in ogni angolo di mondo.